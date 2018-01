Teleülekandeid jälgides jääb kõrva, et kui Kalevil midagi õnnestub, teatab Heino Enden sageli mitte seda, mis Eesti klubil hästi välja tuli, vaid hoopis, et näiteks CSKA lasi jala sirgu. Kas ta tõesti ei taha omasid kiita või polegi selleks põhjust?

Enden selgitas Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg": „Olen ka ise CSKAs mänginud ja enne seda Kalevis, olnud mõlemal poolel, mõlemas olukorras, mänginud nii endast tugevamate kui ka nõrgemate vastu. Kõik inimesed on mingil määral laisad. Ikka mõtled, et täna tuleb kergem päev. Tean, et see on nii. Nagu eelnevalt ütlesin: müts maha Kalevi ees, et Himkit võideti.

Kui küsid, kas Kalevi šansid CSKA, Himki, Kubani vastu tekivad ainult siis, kui nood jala sirgeks lasevad, siis jah, nii ongi, teist varianti polegi! Häid üksikuid sooritusi võib ikka tulla. Kalevil pole tugevate vastu võidukohustust, siis tehaksegi palju paremaid liigutusi kui omasuguste vastu.

Olen pikki aastaid ajakirjanikele rääkinud, et ajakirjandus ja treenerid on paljude noorte jaoks toonud lati nii madalale. Meil pole juba pikka aega ettekujutust maailma või Euroopa korvpalli tasemest. Tuleb kiita, ergutada, utsitada õige asja eest. Samas tuleb noortele luua reaalne pilt. Et olla Eesti meister, saada Kalev/Cramosse või Tartu Rocki ei tähenda Euroopa mastaabis mitte midagi. Meil on hästi palju „legende“ ja neid tekib kogu aeg juurde. Selle staatuse saamiseks peab saavutama midagi enamat Eesti koondisse kuulumisest.

Üritan mitte kellelegi liiga teha, vaid näidata, et meie asjad ei ole nii roosilised. Kriitika viib edasi. Olen hinges oodanud, et Eestis sünniks ükski mängija, kes saaks Euroliiga klubis kindlalt oma 20 minutit mänguaega kätte.“