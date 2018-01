Madridi Reali jalgpallimeeskonna kehv hooaeg jätkus väljalangemisega Hispaania karikasarjast. Veerandfinaali kordusmatšis kaotati 1:2 koduväljakul Leganesi klubile, mis mängib küll sel hooajal La Ligas, aga neli aastat tagasi heideldi Hispaania tugevuselt kolmandas liigas.

Avamängu võitis 1:0 Real, aga võõrsil löödud väravate reegel viis poolfinaali eeldatava autsaideri. Leganesi kangelasteks kerkisid 31. minutil skoori teinud Javier Eraso ja 55. minutil võiduvärava sepistanud Gabriel. Reali ainsa tabamuse eest hoolitses 47. minutil Karim Benzema.

Kuigi Reali poolelt puudusid eile Cristiano Ronaldo ja Gareth Bale, on peatreener Zinedine Zidane'i töö aina enam ohus. Hispaania spordileht Marca nimetas kohtumist Leganesiga Zidane'i ajastu kõige naeruväärsemaks õhtuks ja Prantsusmaa koondise legend tunnistas ka ise, et tema tool kõigub.

Otsustavaks saab ilmselt Meistrite liiga kaheksandikfinaal Pariisi Saint-Germainiga. "On selge, et mina vastutan edasipääsu eest. Mina olen see, kes peab leidma lahendusi, mis teeks meie mängu efektiivsemaks," ütles Zidane Marcale.

Real kohtub PSG-ga 14. veebruaril esmalt kodus, 6. märtsil peetakse kordusmatš Pariisis.