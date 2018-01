ENDURO

Eesti edukaim endurosõitja Aigar Leok, kes tulnud enduro maailmameistrivõistlustel hõbedale ja pronksile ning Euroopa meistriks, naaseb peale 2015. aastat, mil otsustas, et jätkab motospordiga kodusel tasemel, üheks võistluseks enduro MM-sarja. Selleks võistluseks on esmakordselt maailmameistrivõistluste etapi staatuses olev Tallinnas ja selle ümbruses sõidetav Enduro Tallinn GP. Võistlus toimub 1.-3. juunil ja tegu on ühe Eesti motospordi tippsündmusega 2018. aastal.