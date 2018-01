Meie kergejõustiku imelaps Luna-Aleksandra Lagoda harjutab Harry Lembergi juhendamisel. Suvel tekitas piiga elevust Eesti meistrivõistlustel, kui ta toona veel 12aastaselt sai 5000 m jooksus kuuenda koha.

Pärast Lagoda etteastet selgus, et nii noor sportlane poleks tohtinud täiskasvanute meistrivõistlustel startida. Hiljuti püstitas Ida-Virumaalt pärit neiu 3000 m jooksus Eesti alla 16aastaste rekordi 10.22,13.

„Kohtusime sügisel paar korda juhuslikult,“ rääkis Lemberg. „Tal ei olnud treenerit ega klubi. Ütlesin, et olen nõus aitama. Mulle on see suur väljakutse. Tuleb suurelt mõelda ja targalt treenida. Praeguses vanuses on kõige tähtsam kiiruse arendamine.“