Norra rahvusringhääling NRK hoolitseb, et sealsed televaatajad ei unustaks Pyeongchangi taliolümpia eel läbi aegade edukaimat laskesuusatajat Ole Einar Björndalenit, kes jäi Norra koondisest välja.

2. veebruaril kell 17 alustab NRK2 maratonprogrammiga, kus näidatakse kõiki Björndaleni võite, alates MK-sarjast kuni kaheksa olümpiakullani välja. Kokku pühendatakse 43aastasele laskesuusakuningale 55 tundi eetriaega, milleni ei küüni veebruaris ilmselt ükski teine Norra sportlane.

"Mõtlesime, et selline programm oleks heaks soojenduseks Björndaleni karjääri seitsmendale olümpiale, aga tema triumfide näitamisel on mõtet isegi nüüd, kui on selge, et ta ei pääse Pyeongchangi koondisesse," kommenteeris otsust NRK esindaja Andreas Stabrun Smith.

Lisaks vanadele kaadritele lubab NRK ka ekslusiivseid intervjuusid külalistega, kes on Björndaleni karjääris erilist rolli mänginud.

Björndalen näeb siiski Pyeongchangi tingimused ära, sest ta sõidab Lõuna-Koreasse toetama abikaasat Darja Domratševat.