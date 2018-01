Kunagi ka Barcelona noortesüsteemi kuulunud Diao on väga väle ja osav ääreründaja, kes on käimasoleval Prantsusmaa kõrgliiga hooajal saanud 15 kohtumises kirja viis väravat.

1. Itaalia meistriliiga liider Napoli soovib AS Monacost hankida Keita Balde Diaot. 22aastane Hispaanias sündinud senegaallane on varemgi Saapamaal mänginud, nimelt alustas ta oma profikarjääri Rooma Lazios.

Õhtulehe hinnang: Tundub ebatõenäoline, et Diao võiks praegu Monacost lahkuda. Üleminekuakna sulgumiseni on lihtsalt sedavõrd vähe aega, et Monacol oleks väga raske mehele asendajat leida. Praegu jääb Diao vürstiriiki.

2. Merseyside'i klubid Liverpool ja Everton tunnevad huvi West Bromwich Albioni Salomon Rondoni vastu. Venetsueela koondislane on Premier League'i üks kõige jõulisemaid kesktormajaid.

Liverpool ega Evertoni ei hirmuta ka tõik, et Rondon on WBA eest 94 mängus löönud kõigest 20 väravat. Jah, WBA pole tippsats, ent sisuliselt on ju ründaja jala või pea valgeks saanud ühes mängus viiest, mis pole just fantastiline näitaja.

Õhtulehe hinnang: Rondon ei lähe Liverpooli ega Evertoni. Ragnar Klavani leivaisal pole Rondoni suguse mehemürakaga suurt midagi teha - Jürgen Klopp armastab ju ülikiiret mängustiili ning Rondon sinna ei sobitu.

Salomon Rondon. (DARREN STAPLES)

Evertonil on juba aga palju ründajaid - Oumar Niasse, Cenk Tosun, Dominic Calvert-Lewin, Sandro ning tipus võivad mängida ka Wayne Rooney ja Theo Walcott.

Lisaks murdis Rondon hiljutises matšis Evertoni vastu nende poolkaitsja James McCarthy jala. Tõsi, näib, et juhtunu muserdab Rondoni, kuid jumal teab, kuidas Evertoni mehed temasse suhtuvad.

3. Manchester City jaht keskkaitsjale on leidmas lõppu. Nimelt sahistatakse, et Athletic Bilbao kaitsekindlus Aymeric Laporte on väga lähedal Cityga liitumisele.

23aastast prantslast on üleminekuakna jooksul paari pandud ka FC Barcelonaga, kuid City huvi on väga konkreetne ning väidetavalt on klubid üleminekus kokkuleppele jõudnud - Bilbao saab Laporte eest 65 miljonit eurot.