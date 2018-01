Leedu meistriliigas mängiva Alytuse Dzukija korvpallimeeskonna peatreeneriks saav Alar Varrak nentis, et klubi on keerulises seisus, kuid plusse-miinuseid vaagides sai otsustavaks asjaolu, et tegemist on paraja väljakutsega. Dzukija esitles paari tunni eest oma Facebooki küljel Varrakut juba uue peatreenerina, tegelikult aga veel paberil allkirju pole. "Täpsustame viimaseid detaile, põhimõtteliselt on asjad kokku lepitud ja kui force majeure'i ei tule, allkirjastame lepingu täna õhtul või homme hommikul," ütles Varrak telefonitsi Õhtulehele. "Miks nad mind palkavad? Võistkond on keerulises seisus, viimase kahe nädala jooksul on erinevatel põhjustel lahkunud kolm põhimängijat, saadud on järjest kaotusi. Proovin siia tuua uue impulsi ja hooaja lõpetada positiivses toonis."

Kui tegemist pole Õhtulehe andmetel Leedus just parima mainega klubiga ja võistkond on keerulises seisus, siis miks Varrak võttis pakkumise vastu? "Jah, lõin plusse-miinuseid kokku: ma ei tulnud siia sünnipäevale, on palju muresid. Aga tegemist on väljakutsega, saan esimese võimaluse proovida end välismaal, Leedu liiga tähendab Euroopas korralikku brändi, üheks abitreeneriks on olümpiavõitja Valdemaras Chomicius, inimesed on siin meeldivad. Klubi pole küll Kalev/Cramo tasemel, aga võtan seda kogemusena. Juba olen siinmail kuulnud üllatunud vastukaja, et Eesti treener Leedus!" loetles Varrak otsuse põhjuseid.

Eestlasest juhendaja sõnul saab ta otsida lahkujate asemele üks-kaks uut mängijat, kuid rahalised võimalused pole suured. "Leedu liiga tabeli lõpuosa on väga tihe, kohtadele viis kuni kümme käib kõva andmine. Proovime ikkagi jõuda play-off'i, kuhu pääseb kaheksa esimest. Tõsi, on ka oht lõpetada hooaeg viimasena, teisalt pole võimatu tõusta esikuuikusse. Seitsmendaks-kaheksandaks ei taha siin jääda keegi - need meeskonnad lähevad play-off'is kohe kokku Žalgirise-Rytasega -, üheksandaks-kümnendaks muidugi veel vähem. Algus on meil raske, nüüd laupäeval kohtume Rytasega ja seejärel veebruaris järjest otseste konkurentidega. Loodan paar meest juurde saada, koondiseakna ajaks asjad paremini jonksu ning märtsis-aprillis juba paremate kohtade eest võidelda." Pärast Kalev/Cramost lahkumist novembris leppis Varrak kokku koostöös korvpalliliiduga - ta pidi naasma meeste koondise treeneripingile ja jälgima välismaal harjutavaid noori mängijaid. Nüüd jääb see katki. "Suur tänu korvpalliliidule mõistva suhtumise eest. Mul oli Tiit Soku ja Keio Kuhiga kokku lepitud, et kui saan välismaalt tööd, võin minna. Rääkisime siin Alytuses põgusalt ka koondiseteemal. Tundub, et mul on kuu aja pärast keeruline koondisega liituda. Ühtlasi edastan vabandused mõnele noorele mängijale, kellega oli kokku lepitud, et lähen neid vaatama. Samuti tänan Kalev/Cramot, kes on samuti praeguse kokkuleppe üks osapooli - olen viimastel päevadel pidanud erinevates suundades päris palju kõnelusi-läbirääkimisi," lisas Varrak. Leping Dzukijaga sõlmitakse hooaja lõpuni. Varraku sõnul räägiti ka poolteise aasta pikkuse kokkuleppe võimalusest, ent nii tema kui ka klubi tahtnuks sinna panna klauslit, mille kohaselt võib pärast käesolevat hooaega kontrahti lõpetada ning siis lepiti juba kokku, et töötatakse suveni ja kui mõlemad pooled on huvitatud, räägitakse edasi.