Pelicansi särki kannavad mitmeid Soomes väga tuntuid mängijaid – Jesse Saarinen, Antti Tyrväinen ja Jesse Mankinen on kõik kuulunud Soomes rahvuskoondisesse. Juha Leimu nimele kuulub läbi aegade kiireim kübaratrikk Liiga ajaloos ja tõenäoliselt ka maailmas. Eriti erakordseks teeb selle soorituse asjaolu, et Leimu puhul on tegemist kaitsemängijaga. 14. detsembril 2015 viskas Leimu kolm väravat vaid 44 sekundi jooksul.

Välismaalastest kuuluvad Stefan Lassen (Taani) ja Libor Šulák (Tšehhimaa) oma riikide rahvuskoondistesse. Šulákil on ka kehtiv leping NHL-i klubida Detroit Red Wings, kuid ta mängib käesoleval hooajal Pelicansis laenulepingu alusel.

Samuti leidub Pelicansi meeskonnast paari aasta taguseid U20 maailmameisterid, kelleks on väravavaht Janne Juvonen ning ründajad Miska Siikonen ning Aleksi Mustonen.