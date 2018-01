Rallisõprade jaoks on koitmas oodatud hetk, kui täna hilisõhtul tõmmatakse käima uus WRC-hooaeg. Loomulikult toimub avaetapp traditsiooniliselt Monte Carlos, kus kiired masinad kihutasid esmakordselt juba üle saja aasta tagasi.

Ühtlasi on Monacost alguse ja lõpu saav mõõduvõtt võistluskalendris pikima ajalooga. Esmakordselt sõideti sealsetel teedel võidu juba 1911. aastal. Autoralli MM-sarjaga alustati Monte Carlos 70ndate alguses [samal ajal kui WRC-sari praegusel kujul alustas - J.J.] ning (väikeste eranditega) on see püsima jäänud tänaseni.

Piloodid, tiimibossid, hooldemehed, fännid, ajakirjanikud… sisuliselt kõik ralliga seotud inimesed ütlevad kui ühest suust, et Monte Carlo etapp on kogu karuselli kõige keerulisem ja etteaimamatum. Lumi või vesi, päike või vihm, kuiv või märg, soe või külm – millise kompoti ilmataat sel korral Prantsusmaa kaguosas kokku keedab, on võimatu ette ennustada.

Sõita tuleb nii laugel maal kui ka mäest üles või alla. Kõikuvad kõrguste vahed toovad endaga kiiresti muutuvad tingimused, mis tähendab pidevat nuputamist. Alustuseks, millised rehvid valida. Seejärel, kus julgelt gaasi tallata, millal veidi rahulikumalt võtta. Täielik ilmamuutus võib toimuda isegi ühe kiiruskatse jooksul.