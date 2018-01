Kauane Inglismaa kõrgliiga jalgpallikohtunik Mark Clattenburg, kes mullusest hooajast mõistab õigust Saudi Araabias, peatas Kings' Cupil viieks minutiks kohtumise Al Feiha ja Al Fatehi vahel, kui ümbruskonnas hakkas kõlaritest kõlama palvus.



Premier League's kokku 576 kohtumises õigust mõistnud arbiter asus möödunud aasta veebruaris Saudi Araabia jalgpalliliidus tööle peakohtunikuna. Lisaks on ta töötanud väljakukohtunikuna kohaliku liiga mängudes, et parandada õigusmõistjate kvaliteeti.



Nii toimetaski Clattenburg Saudi Araabia King's Cupi mängul, mis 1:1 viiglise tulemuse tõttu lisaajale läks. Kui lisaaega oli mängitud neli minutit, hakkas staadionil kõlama palvus ning abriter otsustas kohtumise King Salamani nimelisel staadionil ajutiselt peatada.



Pärast kolme minutilist palvust lasi Clattenburg mängul jätkuda ning kohtumise võitis lõpuks Al Feiha 2:1.



Pärast mängu sai britt sotsiaalmeedias inimeste käest oma käitumise pärast palju kiita.

Thank you Mark clattenburg for stopping the game. Out of respect for the call to prayer. https://t.co/Ce6lxGqxN3 — mohamud abdi kenya (@MuduKenya) January 25, 2018

RESPECT: Mark Clattenburg stops the game 5 minutes into extra time because the call for prayers echoes from nearby.... — M S LIMAN. (@suleimann42) January 25, 2018