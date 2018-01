Prints Hubertus of Hohenlohe-Langenburg! Nimi, mis sunnib esiti suurest imestusest sügavalt sisse-välja hingama ning seejärel veel kord seda monstrumit lugema. Prints Hubertus of Hohenlohe-Langenburg! Nimi, mis võiks vabalt kuuluda mõnele pentsikule vuntsidega komöödiakarakterile.

Aga ei. See mees on saja ametiga Mehhiko olümpiasportlane, kes lootis Pyeongchangis ajalugu teha. Värsked vägiteod jäävad maailma kõige põnevamaks meheks kutsutud tegelinskil paraku korda saatmata, kuid ajuvaba karjääriga sekeldaja jääb igaveseks olümpialukku ühe kummalisema persoonina, kes suurel spordipeol osalenud.

Miks? Sest mehe elu on just kui filmist. „Sportlane, maailmarändur, elukunstnik. Hubertus von Hohenlohe on näinud ning teinud kõike.“ Nii tutvustab ta end oma koduleheküljel. Fotograaf, ärimees, popmuusik, produtsent – veel hunnik ameteid, mis Hubertuse iseloomustamiseks paslikud. Ja otseloomulikult mäesuusataja!

Oma esimestel taliolümpiamängudel käis veebruaris 59aastaseks saav Hohenlohe juba 1984. aastal Sarajevos, järgnesid talvised spordipeod neli, kaheksa ja kümme aastat hiljem. Ta kvalifitseerus ka Eestile kullalaviini toonud 2006. aasta Torino mängudele, kuid mehhiklased otsustasid ühest mehest koosnevat esindust mitte välja panna. Järgmistel pralledel Vancouveris ja Šotsis oli ta taas olemas.