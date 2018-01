Meie idanaabrid saavad vahelduseks rõõmustada. Dopinguga soetud teemad on venelastele viimasel ajal toonud ainult kirumist väärt sõnumeid, kuid vahelduseks leidis sealne alaliit enda postkastist ka positiivse uudise.



Nimelt avalikustas Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF), et lubab 18 Venemaa sportlasel startida märtsi alguses Birminghamis toimuval sise-MMil.



18 "puhta" sportlase seas on muuhulgas kõrgushüppe maailmameister Maria Lasitskene, mullu Londoni MMil kõrgushüppes hõbemedali kaela saanud Danil Lõsenko ja teivashüppe kunagine Euroopa meister Anželika Sidorova.

Siiski ei pruugi praegu avaldatud nimekiri olla lõplik, sest IAAFi sõnul on nad kokku saanud 80 avaldust ning osad neist on jätkuvalt läbi vaatamisel.



Birminghami sise-MMiks loa saanud Venemaa sportlased:

Kettaheide: Viktor Butenko, Julia Maltseva

Vasaraheide: Danila Danilova, Sofia Palkina, Aleksei Sokirski

Kuulitõuge: Aleksandr Lesnoi

Teivashüpe: Aljona Lutkovskaja, Ilja Mudrov, Olga Mullina, Anželika Sidorova

Kolmikhüpe: Aleksei Fedorov, Irina Gumenjuk, Viktoria Prokopenko

Kõrgushüpe: Maria Lasitskene, Danil Lõsenko

Sprint: Vjatšeslav Kolensnitšenko, Alaina Mamina, Polina Mille.