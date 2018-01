24. jaanuaril toimunud Eesti Võrkpallitreenerite Kogu (EVTK) juhatuse koosolekul valiti noortekoondistele vanemtreenerid. Poiste U16 (sündinud 2003.a. ja hiljem) koondise vanemtreeneriks valiti Argo Meresaar ning tütarlaste U15 (sündinud 2004.a. ja hiljem) koondise vanemtreeneriks Anatoli Kuprijanovitš.

Endine rahvusmeeskonna mängija (pidas koondise eest 175 mängu) Argo Meresaar on pärast edukat mängijakarjääri tegev noortetreenerina, töötades SK Duo võrkpallinoortega. Samuti on Meresaar alates 2014. aastast abitreenerina ametis Bigbank Tartu meeskonna juures. Ta omab V taseme treenerikutset ja on end erialaselt pidevalt täiendanud. Alates 2015. aastast korraldab Meresaar suvel omanimelist spordilaagrit, kirjutab volley.ee.

Meresaar näeb ideaalis võimalike koondise kandidaatide nimekirja võimalikult laiana. „Seda eelkõige võimekate 2004. aasta poiste näol, keda treeningkogunemistele kaasata. Kaasamise eesmärgiks oleks motiveerida ja silma peal hoida veidi noorematel poistel, kes veel hetkel oma mänguoskuste poolest, füüsilistelt näitajatelt ja võimetelt esitosinasse ei mahuks, kuid kellel nii koondise- kui klubide treenerid näevad potentsiaali sinna tõusta,“ rääkis ta ja lisas, et oluline on ka pidev suhtlus koondisesse kuuluvate mängijate juhendajatega klubides ning tihe koostöö naaberriikide noortekoondiste juhendajatega.