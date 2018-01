Praegu Nõmme Kalju jalgpalliklubiga ennast vormis hoidev Rimo Hunt ihkab endiselt välismaale, kuid tunnistab, et praegu on tema lähitulevik lahtine.



"Töö käib. Elame, näeme. Hetkel on väga palju teadmatust. Eks vaatame, mis saab," sõnas Hunt Kalju Facebooki lehele postitatud videointervjuus välisklubi otsingute kohta.



Küll lisas praeguseks kahel korral Kalju särki kandnud ründaja, et meeskond on ta kergesti omaks võtnud: "Kaljus on tore, tegelikult tean kõiki mängijaid varasemast ja mõnega olen ka koos mänginud. Õhkkond on positiivne ja see on kõige tähtsam."