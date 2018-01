Talvise üleminekuakna üks suurimaid vahetustehinguid on viimaks selja taga, kui Alexis Sanchez liikus Londoni Arsenalist Manchester Unitedisse ja vastupidise tee võttis ette Henrih Mhitarjan.



Täna võttis sel teemal viimaks sõna ka Unitedi loots Jose Mourinho, kes oli vangerdust kommenteerides salakaval, nagu alati. "Alexis lahkus fantastilisest meeskonnast, et liituda tõelise suurklubiga," sõnas portugallane pressikonverentsil.



"Saime omale juurde suurepärase ründava mängija ja see on meie jaoks väga oluline, sest tahame ainult parimaid mängijaid. Lisaks on ta juba kaua Inglismaal mänginud, mistõttu kõik teavad, millise mängija ta on. Kõik teavad, mida ta Arsenali eest korda saatis."



"Ma ei räägi praegu sellest, mida ta Hispaanias ja Itaalias tegi, vaid sellest, et ta on Inglismaal samuti näidanud, et tal on kvaliteeti," lausus Mourinho.



Sancheze võimalik debüüt uue koduklubi särgis võib juhtuda juba homme, kui Manchester United kohtub karikasarjas Yeovil Towniga.