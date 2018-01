Rapla korvpalliklubi oli Balti liigas koduväljakul Minski Tsmoki duubelmeeskonnast parem 93:68. Kurvemapoolsem oli aga TTÜ pallurite õhtupoolik, kes vandusid kodusaalis alla Atõrau Barsõle 66:71.



Aivar Kuusmaa hoolealused võitsid kodusaalis avaveerandi 21:12, kuid teisel hooajal leidsid oma mängu üles ka valgevene noored, kes kaotusseisu poolajaks kahe punkti peale vähendasid.



Ometi suutsid raplakad teisel poolajal käima panna mõnusa visete virr-varri ning kolmanda veerandaja lõpuks oli nende eduseis juba 64:53 ning lõpusireeni kõlades ilutsesid tablool 93:68 võidunumbrid.



Võitjate edukaimad korvikütid on jätkuvalt legionäridetrio Dominique Hawkins (19), Nolan Cressler (18) ja Devonte Upson (14), kes viskasid kolme peale 51 punkti Rapla 93st.



Raplal on A-alagrupis kirjas nüüd viis võitu ja neli kaotust, millega hoitakse kuue meeskonna konkurentsis kolmandat kohta.



TTÜ oli samal ajal kodusaalis raskustes Balti liiga peksukoti Atõrau Barsõga. Kuigi pealinlased võitsid avaveerandi 23:14 ning suurendasid eduseisu poolajaks juba 13 punkti peale, polnud sellega mäng tehtud.



Külalised vähendasid vahe viimase neljandiku eel 11 silma peale ning pääsesid marulise vahespurdi tulemusena kolm minutit enne lõppu esmakordselt juhtima. Nii juhtuski, et võimsa viimase veerandaja (25:9) toel napsas Barsõ omale Balti liigas tänavuse hooaja teise võidu, alistades TTÜ 71:66.



TTÜ tulemuslikuim oli täna Sten Olmre 22 punktiga, Martin Giese ja Levan Maskhulia toetasid teda omalt poole 13 ja 12 silmaga.



TTÜ-l on B-grupis kirjas kolm võitu ja seitse kaotust, millega ollakse grupis eelviimase, Barsõ ees.