Ott Tänak lõpetas Monte Carlo ralli avapäeva viiendal kohal, kaotust liidrikohal liikuvale Sebastien Ogier'ile 42,4 sekundit.



Tänaku ajakaotuse põhjuseks oli riukalik avakatse, mis mõned piloodid suisa paremusjärjestuse lõppu kukutas (Neuville kaotas üle 4 minuti - toim.).



"Tavaline Monte ralli start, et kohe alguses läks raskeks. Esimesed kilomeetrid olid veel kuivad, aga pärast seda oli mõnus liuväli," sõnas Tänak rallipargis. "Teises või kolmandas jääkurvis, olgugi, et läksin väga aeglaselt, läks auto käest ära ja riivasin esirattaga teeperve ja sõitsin kraavi poole. Seal oli õnne."



Lisaks sõnas saarlane, et pani natukene mööda rehvivalikuga, ega saanud seetõttu avakatsel rehvidest maksimumi võtta.



"Teiseks katseks tegime seadistuses paar muudatus, mis tegid katse nauditavamaks," sõnas Tänak. Omavahelises vestlusega mehaanikutega kurtis eestlane alajuhitavuse üle.



Homsest rääkides viitas Tänak esimese asjana ilmale: "Ilm on kindlasti teistsugune. Peame kogu info läbi töötama ja õige otsuse tegema. Päikseline see igatahes olema ei saa."



Kui reporter pakkus Tänakule oma vihmamantlit vastas eestlane naljatades, et vast pole tarvis, kuigi tema ilmamees pole.



Homne rallipäev saab Monte Carlos alguse kell 9.51 ja kokku sõidetakse kuus kiiruskatset kogupikkusega 144,88 kilomeetrit.



Paremusjärjestus avapäeva järel: