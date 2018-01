Uue aasta esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult talvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni kuni akna sulgumiseni iga päev kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub. 1. Southampton tahab Moskva Spartaki ääremängijat. Premier League'i klubi huviorbiidil on 26aastane Quincy Promes, kes on Venemaa tippklubi eest sealses kõrgliigas löönud 101 mänguga 53 väravat. Pärast Virgil van Dijki lahkumist on Southamptonil raha küll, kuid sellest hoolimata pole klubi talvel väga palju tehinguid teinud. Ainus senine üleminek on Guido Carrillo soetamine AS Monacost. Quincy Promes. (GRIGORY DUKOR)

Southamptoni peatreener Mauricio Pellegrino on tunnistanud, et nad on Spartakiga Promesi osas läbirääkimisi alustanud. Kuidas kõik aga lõpeb, seda juhendaja ei tea.

Õhtulehe hinnang: Usume, et Hollandi koondislane lahkub Spartakist ning liitub Southamptoniga. 2. Cristiano Ronaldo tahab naasta Manchester Unitedisse. Nii kirjutab Hispaania väljaanne AS, kes lisab, et Real on nõus portugallasest loobuma juhul, kui nad saavad endale Neymari. Lisaks tahab Hispaania sats Ronaldo eest korralikku üleminekusummat. Varem on räägitud ka võimalusest, et Madridi Real ja Pariisi Saint-Germain teevad vahetustehingu, kus Ronaldo liigub Prantsusmaale ja Neymar tagasi Hispaaniasse. Õhtulehe hinnang: Üks on selge - praegu seda ei juhtu. Ehkki kuulujutt tundub üsna ulmeline, ei pidanud paljud kuigi tõenäoliseks Neymari 222 miljoni euro megatehingut, mistõttu ootame Ronaldo puhul suveni ning vaatame, millisest suunast tuuled siis puhuvad. Cristiano Ronaldo. (SERGIO PEREZ) 3. Manchester City ja Madridi Atletico võivad ründajaid vahetada. Nimelt sahistatakse, et Sergio Agüero naaseb Atleticosse, vastupidises suunas liigub Antoine Griezmann. Eeloleval suvel on Griezmann paljude tippklubide sihtmärgiks, sest tema praegu 200 miljoni euro suurune väljaostuklausel kukub 100 miljoni peale, mis pole tänapäeva jalgpallis enam üldse utoopiline summa. Kuigi väidetavalt ei soovi City peatreener Pep Guardiola Agüero lahkumist, on Inglismaa liiga liidril suur soov Griezmann endale saada ning pole teps mitte võimatu, et Atletico nõuab neilt lisaks rahale ka argentiinlast.