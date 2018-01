Tere, head spordisõbrad. Üks töönädal on jälle lõpusirgele jõudmas, mis tähendab, et algamas on sportlik nädalavahetus. Loomulikult soovib iga eestlane silma peal hoida Monte Carlo rallil ning selle jaoks on meil eraldi ralliblogi. Mujal maailmas sport siiski ei lõppe ning täna on võistlustules nii talisportlased kui ka korvpallurid.