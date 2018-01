Korvpalliliiga NBA tähtede mängul kasutatakse tänavu uudset lahendust: esmakordselt ei lähe väljakul mitte vastamisi Ida- ja Läänekonverents, vaid meeskondadel olid kaptenid (just nagu kehalise kasvatuse tunnis), kes omale meeskonna valisid.



Rahvahääletusel osutusid kõige populaarsemateks palluriteks Stephen Curry ja LeBron James, kes salajase valiku põhjal omale ise meeskonnakaaslased said valida. NBA loobus meeskondade valimise live-kajastusest, kartes viimaseks jäänud mängijate solvumist.



Praeguseks on tiimid aga avalikustatud ja poleemikat on küll ja veel: näiteks valis LeBron James oma meeskonda kolm läänekonverentsi mängijat: Kevin Durant, Anthony Davis ja DeMarcus Cousins.



Stephen Curry kaaslasteks on samas peamiselt idarannikul mängivad DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo ja Joel Embiid.



Curry meeskond:

Jamesi meeskond: