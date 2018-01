Monte Carlo ralli esimene võistluspäev on praeguseks selja taga ning kõige õnnelikumad selle üle on ilmselt piloodid ise, kes jäistel teeoludel kohati 10 km/h sõitsid, lihtsalt, et teel püsida.



Esimesena tegi jäisel teel pirueti Sebastien Ogier, seejärel kaotas väljasõidu tõttu neli minutit Thierry Neuville, oma väikese väljasõidu tegi ka Ott Tänak, kes ühes kurvis teeperves olevat lumekuhja riivas ja masina esitiiba kahjustas.



Spinnile vaatamata oli just Ogier avakatsel kõige kiirem, temale järgnesid Andreas Mikkelsen (+7,7) ja Esapekka Lappi (+19,4). Tänaku (+37,9) ette mahtusid veel ka Dani Sordo (+19,7) ja Craig Breen (+24,6).



Alljärgnevad videod ilmestavad hästi ööpimeduses valitsenud jäiseid tingimusi.