Kaunase Žalgiris sai eile Euroliigas valusa kaotuse, kui vandus viimase sekundi viskega lisaajal 93:94 alla Ateena Panathinaikosele. Leedu klubi peatreener Šarunas Jasikevicius oli mängu järgsel pressikonverentsil püha viha täis.



Aastatel 2007 - 2010 ise Panathinaikose särki kandnud leedulane oli loomulikult rahul kohapeal valitsenud atmosfääriga, kuid platsil nähtud kohtunikutöö ajas tal harja tõeliselt punaseks.



"Ma armastan Panathinaikost, ma armastan siinseid fänne ja loodan, et nad ei pane seda kommentaari minule pahaks. Täna otsustasid mängu saatuse kohtunikud. Ma armastan Panathinaikost, kuid hetkel esindan teist meeskonda ja ma pidin selle välja ütlema," sõnas Jasikevicius.



Kui peatreenerilt küsiti, kas ta oskab välja tuua mõne konkreetse situatsiooni, kus kohtunikud eksisid, vastas leedulane konkreetselt: "Millist te soovite? Kas te tõesti just küsisite seda? Oh jah...."



Panathinaikose peatreener Xavi Pascual ei soovinud õigusemõistjatest üldse rääkida: "Minu filosoofia on, et ma ei räägi kohtunikest. Ma pole seda ka varem teinud, ega tee praegu. Me peame lihtsalt võitlema ning andma endast parima."



Mängu tipphetked:

