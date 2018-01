Ott Tänak avas juba kolmandal võimalusel oma katsevõitude saldo Toyota roolis, kui oli kiireim Monte Carlo ralli kolmandal katse. Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen on siiamaani hämmingus, kui kiiresti eestlane autoga kohaneda on suutnud.



"See on uskumatu, ma olen väga üllatunud," sõnas Mäkinen WRC otseülekandes. "See kui kiiresti ta [Tänak] on sulandunud ja autot tundma õppinud. Loomulikult on tegemist pika ralliga ja see on alles teise päeva avakatse, kuid on näha, et tegemist on tõelise profesionaaliga."



Tänak oli kiireim ralli kolmandal katsel, edestades finišis Fordi piloote Sebastien Ogieri 3,9 ja Elfyn Evansit 5,4 sekundiga.



3. katse paremusjärjestus:

1. Tänak 16.32,3

2. Ogier +3,9

3. Evans +5,4

4. Sordo +8,3

5. Latvala +11

6. Meeke +11,6

7. Lappi +16,4

8. Mikkelsen +21,5

9. Bouffier +29,6

10. Neuville +35,8