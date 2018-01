Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste meesüksikmängu finaalis kohtuvad horvaat Marian Cilic (ATP 6.) ja šveitslane Roger Federer (ATP 2.)



Kui Cilic oli juba eile parem britist Kyle Edmundist 6:2, 7:6 (4), 6:2, siis Federer lunastas finaalikoha alles täna, kui Lõuna Korea tennisist Hyeon Chung andis vigastusele viidates šveitslasele pooleteise seti järel loobumisvõidu. Loobumise hetkel oli 36aastane Federer juhtimas 6:1, 5:2.



Federer läheb niisiis jahtima oma karjääri kuuendat Australian Openi tiitlit ja üldse 20ndat Suure slämmi trofeed. Cilic on Suure slämmi võistlustel võidutsenud vaid korra, kui oli parim 2014. aastal US Openil.



Federer ja Cilic on omavahel kohtunud varem üheksa korda ning meeste omavaheline saldo on hetkel selgelt šveitslase poole kaldu 8-1. Cilici ainus võit pärinebki võidukalt 2014. aasta US Openilt, kui ta alistas Federeri 6:3, 6:4, 6:4. Mullu kohtusid tennisistid kahel korral, sealhulgas Wimbledoni finaalis, kus jäi peale Federer 6:3, 6:1, 6:4.