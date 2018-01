Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kinnitas täna Eesti delegatsiooni PyeongChangi taliolümpiamängudel. Kinnitatud koondisesse kuulub 22 sportlast kuuelt spordialalt ja 25-liikmeline tugipersonal.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on peagi algav olümpiaaeg eriline. „Ees seisab maailma suurim spordipidu, mida on oodatud ja milleks valmistutud neli aastat. Eesti koondise 22 sportlasest on oma olümpiadebüüti tegemas suisa 13 sportlast. Meie koondis on noor ja täis tahet ületada iseennast ning pakkuda spordisõpradele meeldejäävaid sooritusi. Soovin olümpiapere poolt meie sportlastele jõudu, meelekindlust ja usku iseendasse ning oma võimetesse. Hoidke oma südames teadmist, et teid toetab ja teile elab kaasa terve Eesti!“

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju hinnangul on Eesti olümpiakoondise suurus hetkeolusid arvestades optimaalne. „Kvalifikatsioonisõel oli tihe nagu alati ja spordialadele olümpiakohtade jaotamisel tuli ette nii positiivseid kui ka negatiivseid uudiseid. Näiteks laskesuusatajate ja kahevõistlejate kohtade kärped ei valmistanud just heameelt, samas suusahüppajate kaks lisakohta olid ilusad viimase hetke üllatused. Sportlaste arv tagas meile ka piisavalt abipersonali kohti, et saame olümpiamängudel tagada koondislastele sujuva toe ja teenindamise,“ ütles Raju.