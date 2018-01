Ott Tänak kerkis Monte Carlo teise võistluspäeva kolme hommikuse katsega paremusjärjestuses kolme koha võrra ning jätkab päeva rallit teiselt positsioonilt.



"Peab hommikuga rahule jääma. Kõik on väga lubav," sõnas Tänak WRC otseülekandes. "Hea on see, et tajun juba väga palju kohti, mida tuleb [masinas] parandada. Lisaks tunnen end päris mugavalt. Oleme heas seisus, aga nagu oleme juba siiamaani näinud, on tegemist väga keerulise ralliga."



"Hommikul midagi väga hullu polnud, aga kerge vihm ja teele sattunud muda ... need ongi põhjused, miks Montes midagi ennustada ei saa," jätkas saarlane.



Rehvivalikut kommenteerides oli eestlane salapärane. "Nii ja naa läks sellega, esimene katse oli okei, aga teisel katsel... ootasime, et lõpp on vihmasem ja algus kuiv, aga tegelikult oli vastupidi ja see polnud kõige mõnusam. Üleüldiselt peame rahul olema, misiganes see valik meil hommikul ka polnud. Ideaalset varianti polegi, aga leidsime kompromissi."



Edasist silmas pidades on Tänaku sõnul oluline head tempot hoida: "Ogieri lihtsalt sõiduga ei püüa, aga Montes võib kõike juhtuda. Peame lihtsalt kiirust hoidma ja loodetavasti suudame autot ka veel parandada. Oluline on survet hoida, hea tunnetus saavutada ja masinaga veel harjuda."



Ralli üldarvestus pärast 5. katset: