Eesti olümpiakomitee (EOK) kinnitas täna PyeongChangi taliolümpiale sõitva koondise. Nimekirjas on 22 sportlast, viimaste päevadega lisandus seni olümpiakoha kindlustanud atleetidele kolm murdmaasuusatajat (Raido Ränkel, Andreas Veerpalu ja täna Algo Kärp) ja kaks suusahüppajat (Martti Nõmme, Kevin Maltsev).

EOK spordidirektor Martti Raju ütles Õhtulehele, et rahvusvahelise suusaliidu (FIS) tõttu on viimased päevad olnud eriti töised.

"Kui eile õhtul murdmaasuusatamise kohtade jaotust vaatasin, siis oli venelastel lukus 20 kohta. Tänaseks olid nad kaheksast kohast loobunud ja FIS jagas need ümber. Taas olid kõik tähtajad ja tärminid üle läinud, aga midagi üllatavat seal ei olnud. Mulle käib FISi asjaajamine kohutavalt närvile. Nendega on iga kord üks ja sama jama. Karta on, et see ei muutu," lausus Raju pahuralt.