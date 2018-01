Branko Mirkovic esindab VTB Ühisliiga Tähtede Mängul BC Kalev/Cramo meeskonda kolme punkti viskevõistlusel. Eesti tähtede mängult välja jäänud Cramo tagamängija sai täna ametliku kutse osalemaks 2018 VTB Ühisliiga Tähtede Mängul, mis toimub 17. veebruaril Peterburis.

Branko on käesoleval hooajal näidanud suurepärast visketabavust, toonud VTB Ühisliigas keskmiselt 14.9 punkti, olles selle näitajaga Eesti esindusmeeskonnas paremuselt teine.



Branko on keskmiselt mängus võtnud 7.1 kolme punkti viset ja tabanud neist 2.9, mis teeb hooaja keskmiseks 41%. Eesti meistriliigas on Branko visanud keskmiselt 4.5 kolme punkti viset mängu kohta ning tabanud neist 2.1, mis teeb hooaja keskmiseks protsendiks 46.6%.