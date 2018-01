Kahevõistlejad on sel nädalavahetusel võistlustules Austrias Seefeldis ning avavõistlusel pääseb Kristjan Ilves suusarajale viiendalt kohalt.



Ilves kandus täna 100,5 meetri kaugusele, kuid koos tuulekompensatsiooni ja stiilipunktidega andis kokku 127,2 punkti, andes hüpetes kokkuvõttes viienda koha. Suusarajale saab meie esikahevõistleja minut ja 1 sekund pärast liidrit.



Esimesena pääseb sõitma norralane Jarl Magnus Riiber (108,5 meetrit, 142,4 punkti), kelle edu lähima jälitaja Akito Watabe (104,5 meetrit, 137,1 punkti) on 21 sekundit. Ilvese ette hüppasid veel Jan Schmid ja Yoshito Watabe, kes pääsevad rajale vastavalt 34 ja 57 sekundit hiljem.



Karl-August Tiirmaa läheb suusarajale 40. kohalt ehk 2,18 pärast liidrit. Hüppemäel kandus eestlane 96,5 meetri kaugusele, mis andis 107,8 punkti.



5 kilomeetrisele ringile starditakse Eesti aja järgi kell 17.10.



Hüpete tulemused: