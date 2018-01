Monte Carlo ralli teisel päeval teiseks tõusnud Ott Tänak oli hooldusalasse jõudes ilmselgelt rahulolev.

"Oleme palju õppinud. Iga katsega saame teadmisi juurde. Areneme kogu aeg," vastas Tänak WRC reporteri küsimusele, kuidas uues Toyota masinas asjad sujuvad. "Olen päeva lõpuks õnnelik ja see on hea. Siit on hea õhtul magama minna."

Edasiseks ralliks on eestlasel kindel plaan: liigseid riske võtta ei tohi. "Tuleb jätkata sealt, kus pooleli jäi," alustas Tänak. "Peame kavalalt tegutsema. Enam ei pea eriti palju kihutama. Puhtalt kiire sõit siin edu ei too. Peab tarmukalt sõitma ja vigu vältima."

Tänak hoiab teise võistluspäeva järel teist kohta, Sebastien Ogierist lahutab 14,9 sekundit. Homme ootab ees viis kiiruskatset, viimasel võistluspäeval ülehomme veel neli.