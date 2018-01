Monte Carlo ralli liider Sebastien Ogier ütles teise võistluspäeva lõpus, et vaatamata raskustele tuleb rahul olla.

Alustuseks rääkis Ogier WRC reporterile 7. katsel toimunud õnnetusest, kui ta kraavis lõpetas. "See oli väga rumal sõiduviga. Tegin pool-spinni, aga ma ei tahtnud tagurdada ja sellepärast põrutasingi kraavi," võttis prantslane juhtunu kokku. "Aga see on osa spordist. Õnneks aitasid fännid mind tagasi rajale."

Kui tänase päeva alguses kasvatas Ogier edu konkurentide ees rohkem kui poolele minutile, siis lõpuks sulas see Ott Tänaku ees vaid 14,9 sekundile.

"Vähemalt säilitasime liidrikoha. Monte Carlos on alati hea esikohal püsida. See vahe on parem kui mitte midagi," säilitas Ogier vaatamata kõigele positiivsuse ning tunnistas, et homme lihtsamaks ei lähe.

Kuid mitte ainult rajal toimuv ei ole prantslasele keeruline. "Eelmisel ööl ma peaaegu ei maganudki. Vorm oli kuidagi kehvapoolne juba enne rallit," rääkis väsinud Ogier oma muredest. "Täna öösel pean korralikult magama."