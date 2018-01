"Pole midagi paha öelda. Seefeld on alati olnud koht, kus ma pole hüpetega hakkama saanud, aga täna oli tunnetus väga hea. Meetreid väga polnud, aga puhus ka korralik taganttuul. Suusasõit oli ka okei, kuigi parimat tunnet veel ei ole," sõnas Ilves pärast võistlust Õhtulehele.

Kahevõistleja Kristjan Ilves alustas Seefeldi MK-nädalavahetust kuuenda kohaga, mis on tema karjääri parim tulemus. Hüppevõistluse järel viiendat kohta hoidnud Ilves loovutas 5 km distantsil vaid ühe positsiooni. Ilvese MK-karjääri varasem tipptulemus sündis novembri lõpus Rukal, kui ta teenis 12. koha.

"Tagant tuldi tõesti megahooga. Nagu hagijad oleks taga olnud! Lasin minuga koos sõitnud Fabian Riessle ja Yoshito Watabe eest ära, sest tundsin, et ei tohi üle pingutada. Kui üle oleks pannud, siis oleks lõpus ikka väga raskeks läinud. 5 kilomeetrit on küll tavapärasest poole lühem distants, aga seal pannakse kõik välja. Laktaat läheb kohe üles ja andmine on kõva," meenutas ta otsustavaid hetki.