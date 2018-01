Kui Julia Beljajeva detsembris Eesti parimaks naissportlaseks valiti, lubas ta auhinnaks saadud Kristjani anda oma treenerile Natalja Kotovale, kes aitas vehklejal pärast keerulisi aastaid laineharjale tõusta. Eduka juhendaja sõnul on Kristjan tema kodus kõige väärikamal kohal.

„Tavaliselt öeldakse, et võidab sportlane ja kaotab treener,“ lausub Natalja Tartus Turu tänava spordihoones. „Meie Juliaga võidame ja kaotame koos. Ka selle Kristjani mulle andmisega näitas Julia, et võitsime koos.“

Natalja jutus tekib paus. „Mul on palju auhindu,“ jätkab ta ja võtab kabineti laualt raamitud tänukirja. „Kristjanisse suhtun teistmoodi. Ta seisab kodus kõige nähtavamal kohal. Ta on Oscariga küllalt sarnane. Vaatan Kristjanit ja tunnen, et olen hea treener. Ma ei näe selles mingisugust probleemi, et ei saanud auhinda pidulikul galal, vaid hoopis Julialt.“

Natalja parim õpilane jõudis taas tippu, ent ta on rippunud ka kuristiku serval. „Võib-olla on Julial tõesti liiga palju langusi olnud. Kuid ma pole teda kunagi üksi jätnud. Minulgi on siis raske olnud, aga toetasin teda. Julia on mitu korda võistlustelt helistanud ja öelnud: kõik, ma ei suuda! Lohutasin teda ja lubasin, et kõik saab korda. Samas ei tohi neid sõnu kergelt lausuda.“