Eesti kahevõistleja tippkonkurentsis kuue seas? Kõlab nagu 1990ndad, Allar Levandi, Ago Markvardt ja igihaljas laul „Lumi on muinasjutt“. Eeskujude jälgedes astuv Kristjan Ilves tõi Seefeldi MK-etapi avapäeval saadud kuuenda kohaga vanad ajad taas meelde ja näitas kolm nädalat enne esimest olümpiastarti, et madalseis on ületatud.

Ilves oli viimastel nädalatel hädas isegi hüppemäel, kus ta näitab tavaliselt kadestamisväärset stabiilsust. Pealegi polnud Ilves Seefeldi 109-meetri-mäega seni sinasõbraks saanud, aga kõigest hoolimata tegi ta päeva viienda tulemuse ja võitles 5 km suusadistantsiks välja korraliku stardikoha.

Rajal suutis Eesti koondise liider kümnemehelise jälitajategrupi rünnaku tõrjuda ja võis finišijoonel rusikaid viibutada. Tehtud!

„Tõesti hea tunne oli! Olin väsinud ja tundsin, et keegi oleks nagu tagant mind hammustada tahtnud. Pärast olin umbes kaks minutit pikali, andsin endast kõik,“ rääkis ta pärast võistlust.