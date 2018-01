Paide Linnameeskond sõlmis lepingu 20aastase itaallasest väravavahi Andrea Liottiga.

196 cm pikkune väravavaht alustas oma jalgpallurikarjääri Rooma Lazio noortesüsteemis ning esindas seejärel Grossetot ja Pescarat. Aastatel 2014-2015 kuulus Liotti Carpi U19 võistkonda ning oli vaatamata noorusele mitmes Serie A mängus Carpi varuväravavaht. Kahel viimasel hooajal on Liotti mängupraktikat saanud Itaalia madalama liiga klubides Recanatese ja Monti Cimini.

Andrea Liotti: "Kui mu agent Paide huvist rääkis, olin üsna kahtleval seisukohal, sest ma ei teadnud ei Eestist ega Eesti meistriliigast mitte midagi. Aga esimesest päevast saadik olen end siin väga koduselt tundnud, kui ilmaolud välja arvata.

Klubil on kõrged eesmärgid ja nende poole püüeldakse läbi noorte mängijate, mis tänapäeva jalgpallis on väga tähtis. Kogu meie noor treenerite tiim teeb igapäevaselt põhjalikku tööd ja kuigi treeningud on siin erinevad kui Itaalias, olen nendega väga rahul. Eesti klubide tase on jätnud hea mulje, mängitakse jõulist jalgpalli ja ma usun, et tuleb põnev hooaeg! Olen klubile usalduse eest väga tänulik ja ma annan endast kõik, et Paidet maksimaalselt aidata!"