Uue aasta esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult talvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni kuni akna sulgumiseni iga päev kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub.

1. Itaalia imelaps valis Torino Juventuse ja Londoni Arsenali asemel AS Monaco. Nimelt väidetakse, et 16aastane Pietro Pellegri on Genoast siirdunud just vürstiriiki.

Pellegri kirjutas enda nime eelmise aasta mais igaveseks Itaalia kõrgliiga ajalooalmanahhi, kui temast sai AS Roma vastu skoorides esimene 21. sajandil sündinud mängija, kes on Serie A-s värava löönud. Seega pole ime, et 17. märtsil 17aastaseks saav Pellegri oli tippklubide radaril.