Eesti U18 korvpallikoondislane Mark-Andreas Jaaksonil on peas valmis küpsenud plaan minna pärast gümnaasiumi lõppu USAsse ülikooli. Praegu on 17aastane pallur Prahas asuvas Get Better Academys (GBA).

Jaakson alustas hooaega Eestis G4S Noorteliiga rivistuses ning jõudis enne detsembri alguses Tšehhi pealinna siirdumist Alexela Korvpalli Meistriliigas platsil käia neljas kohtumises: seal tõi nooruk keskmiselt 23,9 mänguminutiga 8 punkti, 4,5 lauapalli ja 2,25 korvisöötu.

Välismaa noorteakadeemiasse aitas Jaaksonit internetis üleval olnud tema mixtape, misjärel võttis GBA ühendust mängija pikaaegse juhendaja Marko Parkoneniga. „Tema rääkis minuga ja sealt hakkas asi edasi minema,“ ütleb Jaakson.

Muide, 195 cm pikkune (paar kuud tagasi mõõdetud, ketsideta – H.R.) mitmekülgne pallur on varemgi välisklubide radaril olnud. „Paar aastat tagasi, kui oli Erkmaa suvekursus, seal olid Itaalia treenerid ja üks klubi oli natuke huvitatud, aga sellest ei tulnud midagi [välja],“ pajatab Jaakson.