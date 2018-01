FC Kuressaare kapten ja juhatuse liige Elari Valmas kinnitas, et FC Flora president Pelle Pohlak uuel hooajal nende särgis kõrgliigasse ei naase.

"Pelle mõtles väga pikalt ja pigem Pellet meie nimekirjas ei näe, meistriliigas Pelle ikkagi ei mängi," selgitas Valmas Soccernetile. "Oli tükk aega diskussiooni, kas ta mängib ja kas see on eetiline või mitte, aga ta tegi otsuse ise ja seda otsust me austame."

Pohlaku küsimus kerkis päevakorda, kui Kuressaare võttis vastu Maardust vabaks jäänud koha meistriliigas.