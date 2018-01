Monte Carlo rallil on sõidetud 10 kiiruskatset, mille järel on kindel liider Sebastien Ogier (M-Sport). Järgnevad Toyota mehed Ott Tänak (+1.03,4) ja Jari-Matti Latvala (+1.41,1).

"Arvestades raskeid olusid, oleme kolmanda koha üle rõõmsad," lausus Latvala sotsiaalmeedia vahendusel. "Teine koht? See pole mu eesmärk. Ott Tänak on sel nädalavahetusel väga hästi sõitnud ja oleksin rõõmus, kui suudaksin oma kohta hoida. Ma ei kavatse riskida, et teist kohta püüda."

Latvala selja taga 25,5 sekundi kaugusel on kolmas Toyota mees, soomlane Esapekka Lappi.