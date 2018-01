Ott Tänaku võistluspäev Monte Carlos algas vastuoluliselt. Lumisel avakatsel andis ta Ogier'le ära enam kui minuti, ent järgmise katse suutis võita.

Mees ise nimetas hommikupoolikut väga keeruliseks. "Meil olid tänaseks erilised amordid, mis pidid olema väga head, kuid kahjuks olid pisut probleemsed," sõnas Tänak ja lisas, et amordid olid väga jäigad.

"Hommik oli päris raske, aga õnneks jõudsime teenindusse, kus saame asjad üle vaadata ja edasi sõita. Auto käitus jäigalt nagu kart. Asfaldi peal on see hea, aga lumel mitte."

Täna on veel kavas kolm kiiruskatset, millest esimesed kaks on samad, mis hommikul. "Nagu näha, siis ilm on praegu ilus. Lumi sulab ilmselt päris kiiresti, mis tähendab, et arvatavasti muutuvad mägedes tingimused iga minutiga. Ootame, mis infot rajalt meile edastatakse ja teeme rehvivaliku vahetult enne teenindusest lahkumist."