Kuivõrd tegemist on kolmepäevase tuuriga, siis startis iga mees vastavalt eilsele tulemusele miinuspunktidega. Ilvesel oli neid täna hommikul 14,4.

Kuigi Ilvesest pikema lennu tegid vaid neli meest (jaapanlane Akito Watabe 106 m, norralane Jarl Magnus Riiber 104,5 m ning austerlased Wilhelm Denifl 104 m ja Frans-Josef Rehrl 104 m), hoiab eestlane hüpete järel alles 8. kohta. Põhjuseks miinuspunktid ja see, et lähikonkurendid said märksa enam tuulepunkte.