Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste naisüksikmängu finaali võitis taanlanna Caroline Wozniacki (WTA 2.), kes alistas ligi kolm tundi kestnud finaalis maailma esireketi Simona Halepi tulemusega 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Tegemist oli Wozniacki karjääri kolmanda Suure Slämmi finaaliga, kuid esimese võiduga. Ühtlasi on ta esimene Skandinaaviast pärit naine, kes Open Eral (1968. aastal alanud ajastu, mil profid lubati koos amatööridega Suure Slämmi turniiridele) Suure Slämmi turniiri võitnud.

