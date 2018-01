"Marko ütles, et tal on starti vaja. Võib-olla saadame ta isegi homme (ühisstardist 15 km vabatehnikas). Üleval on kiirustööd väga raske teha, Seefeldis natuke üle 1000 meetri peal on seda tunduvalt lihtsam teha. Selle mõttega ta tuli."

"Pärast Rukat (hooaja esimene etapp novembri lõpus - M.T.) ütlesin, et Raido ja Marko järgmine suur eesmärk on olümpia. Kõik, mis vahepeal, ei ole midagi hullu."

Sel nädalal sai kohtade ümberjagamise tulemusena selgeks, et eestlased saavad viie mehega Pyeongchangi lennata. Saarepuu lausus hooaja käigus korduvalt, et usub just säärast stsenaariumit. "Isegi kuues koht oli õhus, napilt jäi tulemata. Mõni koht jäi puudu."