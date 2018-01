Soomlase Esapekka Lappi (Toyota) poodiumiunistus Monte Carlo rallil sai tugeva tagasilöögi 11. kiiruskatsel, kus ta kaotas mitme avarii tõttu üle kolme minuti.

Üks õnnetus on nähtav alljärgnevas videos, kui algusest on kulunud 1.57.

Teine juhtum samalt katselt:

Lappi with puncture in SS11 😮 Watch NOW LIVE on https://t.co/twccZ0hRvh #WRCLive #RallyeMonteCarlo #WRC @EsapekkaLappi pic.twitter.com/hIMTx9c04T