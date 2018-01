Kahevõistluse MK-etapp Seefeldis jätkus täna võistlusega, kus pärast normaalmäe (HS 109) hüppeid tuli suusatada 10 km (eile 5 km). Eile karjääri parima ehk kuuenda koha teeninud Kristjan Ilves sai seekord 16. koha.

Hüppemäel sai ta kirja igati korraliku 102,5 meetrit (eile 100,5 m), mis andis talle koos tuulekompensatsiooni ja stiiliga 112,6 punkti. Kuivõrd tegemist on kolmepäevase tuuriga, siis startis iga mees vastavalt eilsele tulemusele miinuspunktidega. Ilvesel oli neid täna hommikul 14,4.

Kuigi Ilvesest pikema lennu tegid vaid neli meest (jaapanlane Akito Watabe 106 m, norralane Jarl Magnus Riiber 104,5 m ning austerlased Wilhelm Denifl 104 m ja Frans-Josef Rehrl 104 m), hoidis eestlane hüpete järel alles kaheksandat kohta. Põhjuseks miinuspunktid ja see, et lähikonkurendid said märksa enam tuulepunkte.

Suusarajale pääses Ilves 1.52 hiljem kui hüppemäe parim ehk Watabe. 2,5 km peal oli Ilves langenud üheksandaks, poolel distantsil hpidis ta 13. kohta. Kui sõidetud oli 7,5, langes eestlane 20 hulgast välja, kuid viimaste kilomeetritega tõusis ta päeva 16. meheks.Ülikindla võidu noppis Watame, kes edestas Vinzenz Geigerit ühe minuti ja viie sekundiga. Kolmanda koha punktid sai pikalt teisena suusatanud Jarl Magnus Riiber. Ilves kaotas Watabele lõpuks 2.31,4.