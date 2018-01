Tänasel treeningvõistlusel Inzellis uus Eesti rekord 1000 meetris 1.19,85 #teamestonia #nationalrecord #speedskating Photo: @ph.dar.ya

