Madridi Reali jalgpallimeeskonna nukker vorm sai veidi lohutust, täna võideti Hispaania meistrivõistlustel võõral väljakul 4:1 lähirivaali Valenciat.

Avapoolajal realiseeris kahel korral penalti Cristiano Ronaldo, matši lõpu eel tegid skoori ka Marcelo ja Toni Kroos. Valencia auvärav kanti Santi Mina nimele.

20 - Cristiano Ronaldo has scored 20+ goals in each of his nine seasons for Real Madrid in all competitions. Essential. pic.twitter.com/ArhIpW35ZS