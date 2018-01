Õhtulehe hinnang : Selle, et Conte pärast käimasolevat hooaega Chelseast lahkub, peale võib suisa mürki võtta. Kes meest aga asendada võiks, on hoopis teine küsimus, millele meie vastust ei tea. Veel mitte.

2. Manchester City on plaanimas 170 miljoni eurost pakkumist Eden Hazardile. Londoni Chelseas leiba teeniv belglane on väidetavalt City peatreeneri Pep Guardiola suvine sihtmärk number üks.

Kui paar aastat tagasi oleks võinud puhtalt juba säärast summat nähes öelda, et see kuulujutt on üks suur vale, siis Neymari, Ousmane Dembele ja Philippe Coutinho üleminekud näitavad, et 150 miljonit eurot - pluss-miinus mõnikümmend miljonit - pole tänapäeva tippvutis enam ulmeline summa.

Seega ei maksa seda kuulujuttu kohe pullis***ks tembeldada. Hazard sobiks Guardiola mängujoonisesse nagu valatult ning kuna belglase lepingukõnelused Chelseaga pole nähtavaid edusamme teinud, on arusaadav, miks teda teiste tiimidega paari pannakse.

Eden Hazard. (GLYN KIRK)

Õhtulehe hinnang: Väidetavalt on Hazardi suur soov esindada Madridi Reali. Seetõttu usume, et kui mees peakski suvel kuhugi siirduma, siis on selleks Real, mitte Manchester City.

3. Liverpool jahib uut väravavahti. Ragnar Klavani koduklubi seostatakse AS Roma ja Brasiilia koondise puurivahi Alisson Beckeriga, kelle eest küsib Itaalia klubi 50 miljonit eurot.

Liverpool tegi 25aastase Sambamaa kindamehe eest juba pakkumise, kuid Roma lükkas selle tagasi. Sellest hoolimata tahab Jürgen Klopp Beckerit Inglismaale tuua.

Õhtulehe hinnang: On ilmselge, et Klopp pole praeguste väravavahtide Loris Kariuse ega Simon Mignolet'ga rahul, kuigi peatreener on korduvalt öelnud, et tema on oma valikutega rahul. Aga milleks siis uut väravavahti otsida?