Autoralli MM-sarja avaetapi Monte Carlos võitis viiendat korda järjest tiitlikaitsja Sebastien Ogier (M-Sport), kes on pärit sealtsamast Gapi linnast, kus asus rallikeskus.

"Monte Carlo ralli on minu jaoks eriline," lausus prantslane WRC kodulehele. "Mul on siin alati hästi läinud - näib, et mul on väga hea side oma koduralliga - ja olen ülirõõmus järjekordse võidu üle."

"Oli keeruline nädalavahetus. Siin tuleb tihti silmitsi seista keeruliste tingimustega, kuid tänavu olid olud ekstreemselt riukalikud. Ma pole kunagi nii palju rehvivaliku üle pead murdnud.

Kogu ralli seisnes vigade minimeerimises ja mul õnnestus natuke vähem eksida kui teistel. Pean tänama tiimi parima võimaliku hooaja alguse eest. Aga oli näha, et tänavune konkurents tuleb väga karm. Kõik on võimalik. Ootan seda huviga."

Rallihooaeg jätkub kolme nädala pärast Rootsis.