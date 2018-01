Soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota) jäi Monte Carlo rallil teenitud 3. kohaga väga rahule.

"Ma ei läinud seda rallit võitma, vaid üritasin pääseda esiviisikusse," lausus Latvala MTV-le. "Samuti mõtlesin, et kui jõuaksin esikolmikusse, oleksin väga rõõmus. Kolmas koht tuli. Ja ma olen sellega väga rahul."

"See on sarja kõige keerulisem ralli, kus on väga kerge vigu teha. Tänavu olid tingimused väga keerulised. Teel oli lume, jää, lörtsi ja kõige muu segu. Tõime korralikud punktid koju ja tegime tiimina tugeva esituse."

Autoralli MM-sari jätkub kolme nädala pärast Rootsis, kus Latvala aasta ees võitis.